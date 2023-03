NAPOLI - L'Italia di Roberto Mancini affronterà domani l 'Inghilterra di Southgate al Maradona di Napoli nel primo impegno valido per le qualificazioni a Euro2024 . C'è grande attesa per la prima uscita ufficiale degli azzurri nel 2023. Oltre alla sfida contro Kane e compagni, la Nazionale sarà impegnata in trasferta a Malta domenica 26 marzo. Intanto per la sfida di domani fervono i preparativi a Napoli . Per l'occasione Adidas ha realizzato un progetto ad hoc per il debutto della nuova maglia ufficiale della Nazionale di calcio e per colorare di azzurro la città durante la vigilia del 22 marzo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle iniziative firmate Adidas.

Italia-Inghilterra, il programma delle iniziative a Napoli

Dalle ore 11 del 22 marzo alle ore 18 del 23 marzo nel cuore dei quartieri spagnoli, la nuova maglia della Nazionale colorerà, con un'installazione, i balconi dei cittadini napoletani in via Emanuele De Deo. Inizia dunque con "LOOK UP BLUE" il programma di iniziative della vigilia di Italia-Inghilterra. Si prosegue con "SHOW ME HOW TO BLUE", dalle ore 12.30 alle ore 15.00 del 22 marzo. Il lungomare di Napoli sarà invaso da freestyler e palleggiatori che intratterranno i tifosi azzurri presenti in città. Saranno cinque le squadre di freestyler che daranno spettacolo nelle vie del centro città: si partirà da via Partenope per arrivare al Blue Field in Piazza Dante.

Freestyler, campetto da calcio e pranzo e cena a tinte azzurre

Dalle 15 del pomeriggio fino alle 20 via al "BLUE FIELD" a Piazza Dante, nel cuore di Napoli, sarà realizzato un campetto da calcio firmato Adidas, che sarà caratterizzato da un murale della Nazionale italiana. Per tutta la giornata qui si esibiranno i freestyler, le scuole calcio, la nazionale italiana creators e il pubblico. Anche a pranzo e cena l'azzurro non potrà mancare. I migliori ristoranti di Napoli si coloreranno di azzurro. Lo staff delle pizzerie di Vincenzo Capuano ed Errico Porzio indosserà la nuova maglia della nazionale durante il servizio del pranzo (dalle 12 alle 14,30). Coloro che vorranno cenare presso la celebre trattoria da Nennella potranno farsi servire da una brigata tutta colorata di azzurro per una "BLUE DINNER" esclusiva (dalle 19.30 alle 22.30).