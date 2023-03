Italia-Inghilterra, dove vederla in tv

NAPOLI - Allo stadio Maradona di Napoli va in scena Italia-Inghilterra , gara valida per il primo turno di qualificazione a Euro 2024 del Gruppo C . Fischio d'inizio alle ore 20.45.

Italia-Inghilterra match valido per il primo turno di qualificazione a Euro 2024 del Gruppo C, è in programma allo stadio Maradona di Napoli e sarà trasmesso in diretta su Rai Uno.

Italia-Inghilterra, match valido per le qualificazioni a Euro 2024 sarà visibile su Rai Uno.

Per vedere Italia-Inghilterra in diretta streaming sarà necessario utilizzare RaiPlay scaricando l'app su smart tv compatibili, smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito di RaiPlay tramite pc o notebook e cliccare sulla finestra della partita.

Italia-Inghilterra, probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct: Mancini. A disposizione: 21 Meret, 12 Falcone, 19 Scalvini, 3 Darmian, 13 Romagnoli, 14 Emerson, 16 Cristante, 5 Tonali, 17 Politano, 7 Gnonto, 20 Grifo, 9 Scamacca. Indisponibili: Bonucci. Squalificati: -.Diffidati: -.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden. Ct: Southgate. A disposizione: 16 Ramsdale, 21 Forster, 19 Chilwell, 13 James, 11 Guehi, 12 Trippier, 15 Gallagher, 14 Phillips, 7 Grealish, 10 Maddison, 18 Toney. Indisponibili: Mount, Pope, Rashford. Squalificati: -.Diffidati: -

Italia-Inghilterra in Diretta: la cronaca

Si apre un nuovo capitolo per le due Nazionali di Mancini e Southgate, quello delle qualificazioni a Euro 2024 nel Gruppo C, che comprende anche Malta, Ucraina e Macedonia del Nord.

Italia-Inghilterra segui la diretta sul nostro sito