Italia-Inghilterra, Pellegrini indosserà la 10: ecco il numero scelto da Retegui

NAPOLI - Grande attesa per la prima uscita ufficiale dell' Italia di Roberto Mancini nel nuovo anno. Gli azzurri affronteranno l' Inghilterra di Gareth Southgate questa sera al Maradona di Napoli nel primo dei due impegni valevoli per le qualificazioni a Euro2024. Domenica la Nazionale sarà di scena a Malta .

Italia, ecco i numeri di maglia

Tutto pronto intanto per la gara del Maradona. Napoli si è illuminata d'azzurro per abbracciare la Nazionale e accompagnarla nel primo ed impegnativo match contro l'Inghilterra. Nel frattempo sono stati resi noti i numeri di maglia degli Azzurri. Il numero 10 ancora a Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma. Il nuovo debuttante Mateo Retegui, attaccante del Boca Juniors in prestito al Tigre, indosserà la maglia numero 19. Ecco nel dettaglio l'elenco completo:

PORTIERI

1 – Gianluigi Donnarumma

21 – Wladimiro Falcone

22 – Alex Meret

DIFENSORI

2 – Giovanni Di Lorenzo

3 – Rafael Toloi

4 – Leonardo Spinazzola

5 – Matteo Darmian

13 – Emerson Palmieri

14 – Giorgio Scalvini

15 – Francesco Acerbi

23 – Alessio Romagnoli

CENTROCAMPISTI

6 – Marco Verratti

8 – Jorginho

10 – Lorenzo Pellegrini

12 – Matteo Pessina

16 – Bryan Cristante

18 – Nicolò Barella

20 – Sandro Tonali

ATTACCANTI

7 – Wilfried Gnonto

9 – Gianluca Scamacca

11 – Domenico Berardi

17 – Matteo Politano

19 – Mateo Retegui