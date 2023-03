Balotelli e la secca replica a Mancini sul problema attaccanti dell'Italia

Alla vigilia della sfida tra Italia e Malta , continua a tenere banco il discorso attaccanti per la Nazionale. Infatti fanno ancora rumore le parole di Mancini ("Il problema in attacco è serio"), che si è lamentato della poca scelta per un centravanti ritrovandosi costretto a puntare sull'oriundo Retegui . Stavolta a rispondere al commissario tecnico è stato proprio un attaccante italiano, uno che non viene convocato dalla Nazionale da un lungo periodo: Mario Balotelli .

Mancini, cambia l'Italia. Ma su Retegui hai visto giusto

Balotelli risponde a Mancini

L'attaccante 32enne, ex Inter, Milan e oggi al Sion, ha pubblicato alcune storie su Instagram rispondendo al problema posto da Mancini: "Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma, fidatevi. Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non ci arriverà mai".