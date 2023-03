Italia, le pagelle: Cristante avvia l'azione, Politano bene un tempo

Di buono solo il risultato, il resto è un pianto, un altro pianto. Se contro l’Inghilterra la squadra si era riaccesa nel secondo tempo, a Malta nella ripresa si spegne del tutto. Lenta, senza idee, senza spunti, gli ultimi 45’ vanno di diritto fra i più tristi della gestione manciniana. Almeno nel primo tempo avevamo creato qualcosa. Troppi cambi? Può essere. Ma per un verso o per l’altro non riusciamo a fare un passo avanti nel gioco. Un solo vero punto a favore del ct: la scoperta e il lancio di Retegui.

Donnarumma 6

Ci salva subito con l’unica parata, una grande parata, della sua partita. E’ fortunato perché Satariano non mira l’angolo, ma è bravo perché salta come un grillo per togliere la palla da sotto la traversa. Una sicurezza fra i pali.

Di Lorenzo 6

Per attaccare, l’Italia preferisce il lato destro perché fra le mille novità di Mancini c’è almeno una certezza, l’intesa Di Lorenzo-Politano. E infatti da quella parte gli azzurri creano le occasioni migliori, la sintonia che unisce i due napoletani è un punto a favore per questa squadra.

Darmian (1’ st) 5,5

Torna in Nazionale per cancellare una delle più brutte serate della storia del nostro calcio: era in campo sei anni fa a San Siro contro la Svezia. Il suo ritorno però non incanta, prova qualche volta ad attaccare a destra senza alcun risultato.

Scalvini 5

Inizio col brivido: il lancio di Mbong lo taglia fuori sull’attacco di Satariano, per sua fortuna rimedia Donnarumma. Poi Malta nel primo tempo non produce altre occasioni, per cui l’atalantino non ha modo di riscattarsi. Nel secondo, prende un’ammonizione quando Jones lo brucia sullo scatto.

Toloi (38’ st) sv

Romagnoli 6

La coppia con Scalvini è nuova e si capisce che non c’è l’intesa necessaria per un coppia centrale quando Malta costruisce la sua unica occasione da gol. Il resto è ben fatto.

Emerson Palmieri 5,5

Troppi errori tecnici, controlli sbagliati, palloni persi. A suo vantaggio, però, l’assist del 2-0 di Pessina, un cross dal fondo come chiede il ct.