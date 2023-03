Italia Under 19, Faticanti: "Vogliamo a tutti i costi il pass per l'Europeo"

ROMA - L'ultimo ostacolo per la qualificazione alla fase finale dell'Europeo, per l'Italia under 19 di Alberto Bollini, si chiama Belgio. All'Obervieland di Brema martedì 28 marzo alle ore 12, gli azzurrini, dopo aver sconfitto i padroni di casa della Germania (3-2) e pareggiato con la Slovenia (0-0), sono attesi dalla sfida contro i diavoli rossi per conquistare la prima posizione – unico posto disponibile - del gruppo 2 e volare così a Malta, dove dal 3 al 16 luglio si terrà la fase finale. L’Italia, con 4 punti, è prima e la vittoria le darebbe la certezza matematica del passaggio del turno; potrebbe essere sufficiente un pareggio ma in questo caso la Slovenia, che se la vedrà con la Germania (alle 12, Weser Stadion di Brema), oramai fuori dal torneo, nel caso dovesse vincere con due gol di scarto, eliminerebbe proprio l'Italia. "I ragazzi – ha dichiarato il ct Bollini– hanno attinto le forze dalla solidità del gruppo, dal senso del gioco e dalla adattabilità. A livello emotivo, sono sempre stati bravi in passato a gestire e a superare delle fasi anche molto complicate. Domani non si può pensare ad altro che a fare noi la partita. Ma sono dispiaciuto perché già nella gara contro la Slovenia abbiamo dovuto rinunciare alla linea offensiva (Koleosho, D’Andrea e Hasa, per motivi diversi) e domani, che abbiamo di fronte una squadra molto offensiva, con due esterni che giocano nella prima Serie belga, saremo costretti a rinunciare ai nostri due terzini, Kayode e Regonesi. Dovremo essere molto concentrati e sereni”.