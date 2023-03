Pinamonti contro Retegui in Nazionale: "Mi ha dato fastidio una cosa"

"Retegui in Nazionale? Non è una domanda adatta a me". Andrea Pinamonti , centravanti del Sassuolo, commenta così la scelta di Roberto Mancini di puntare sull'italo-argentino, che ha realizzato due gol nelle prime due sfide giocate con la maglia dell'Italia.

"Non li scelgo io i calciatori"

Pinamonti, quattro gol in campionato con i neroverdi, ha preferito glissare sull'argomento, pur confermando un certo fastidio. "Non li scelgo io i giocatori, a me non ha fatto effetto. C'è stato dispiacere nel non vedere il mio nome, però le scelte son state fatte e non posso influire. Sarebbe una domanda da fare a chi ha fatto le scelte".