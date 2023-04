Hall of Fame Italia, Zola: "Napoli merita lo scudetto". E su Maradona...

Gianfranco Zola entra nella Hall Of Fame del calcio italiano. L'ex talento e fantasista di Napoli, Parma e Cagliari ha ricevuto dalla Figc l'encomio per esser stato uno dei 10 più forti di sempre con la maglia della Nazionale, onore che possono vantare solo altri 3 grandi del calcio Azzurro: Baggio, Del Piero e Totti. Accompagnato da Zinedine Zidane, l'ex calciatore e ormai dirigente ha esordito: "La compagnia non è male, sono sorpreso e compiaciuto di ricevere questo riconoscimento". Zola ha inoltre dato il suo parere sulla situazione attuale di un calcio povero di trequartisti affermando: "Un tempo i giocatori venivano fuori dalla strada o dalla parrocchia, io sono tra quelli. Giocando in strada ti abitui a uscire dagli schemi, sei più creativo, mentre in un settore giovanile cresci in un ambiente più organizzato e strutturato. Dopo l’avvento di Arrigo Sacchi in Italia si è puntato di più su giocatori schematici che estroversi, questo ha portato dei benefici, ma è stata trascurata la creatività. L’ho appurato andando a giocare in Inghilterra, dove si lavorava molto meno sulla tattica ma si dava più spazio all’improvvisazione, al dribbling, favorendo così anche il ritmo e l’intensità di gioco"