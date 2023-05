Italia U20, i convocati per il Mondiale: ci sono Pafundi e Baldanzi

ROMA - Il Mondiale Under 20 si avvicina. La spedizione azzurra dell'Italia Under 20, guidata in panchina dal ct Carmine Nunziata, avrà inizio in Argentina il 20 maggio. Il primo impegno degli azzurrini è in programma il 21 maggio contro il Brasile, in diretta su Rai 2 alle 23 (Repubblica Dominicana e Nigeria le altre due avversarie nel Girone D). L'Italia Under 20, come fa sapere la FIGC tramite un comunicato ufficiale, si radunerà domenica 14 maggio a Roma, con allenamento mattutino e partenza per Mendoza nella serata di lunedì. Intanto, è stata emanata la lista dei convocati per il Mondiale Under 20: sono 21 i giocatori selezionati da Nunziata.