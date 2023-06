Lazio, Immobile: “Io e Pellegrini ci completiamo. Ma nei derby…”

COVERCIANO - Ciro Immobile ritrova l’azzurro. Dopo tanto tempo fuori la sua stagione finisce con la Nations League agli ordini del ct Mancini. Ciro ride e si diverte: il buonumore nonostante un’annata sfortunata non è mai mancato. E in una diretta sui canali social dell’Italia, insieme al suo amico e rivale Lorenzo Pellegrini, ha raccontato qualche aneddoto: “Mi piacciono le macchine come Lorenzo. Mi piace stare con la famiglia e con gli amici. Playstation? Con l’età che avanza e i bambini che crescono stiamo mollando un po’".

Immobile e la rivalità nei derby

“Siamo i due capitani di Lazio e Roma, tutto parte da noi. C’è enorme rivalità, ma anche rispetto per i giocatori davanti. Ognuno lotta per il risultato a favore. Io e Pellegrini parliamo di tutto tranne che di derby. Finita la partita ci abbracciamo forte, dobbiamo dare l’esempio sul vero valore dello sport. Parliamo spesso tra noi: in Nazionale ci completiamo, lui sa sempre dove mettere la palla. Per un attaccante è il top. Con il Cagliari è successo questo ad esempio. Il Mondiale Under 20 dell’Italia? Ci sono rimasto male. Non hanno giocato come tutto il Mondiale, erano forse troppo tesi. Hanno fatto un percorso bellissimo, ma le finali sono così. Meritavano qualcosa in più”.