Panchina Italia, Spalletti in corsa ma c’è il problema clausola con il Napoli

ROMA - Luciano Spalletti e la panchina della Nazionale , orfana di Roberto Mancini , è una strada percorribile ma più contorta rispetto ad altre, a causa di un piccolo ostacolo da superare. L’allenatore campione d’Italia nel momento del mancato rinnovo con il Napoli, quando ha preferito interrompere in anticipo la sua avventura sotto il Vesuvio, ha sottoscritto un accordo con De Laurentiis. Il patron azzurro ha infatti inserito una clausola da circa 3 milioni di euro per preservarsi dall'eventualità che in questa stagione Spalletti possa allenare una nuova squadra.

Italia, Spalletti e la clausola del Napoli

Cosa farà adesso la Figc se deciderà di puntare sul profilo di Luciano Spalletti? Le strade sono diverse e in caso ci fosse la volontà di entrambi le parti, sicuramente con tanta diplomazia si troverebbe un accordo. Ma è chiaro che Spalletti non è l’unico nome in corsa per una delle panchine più ambite del circuito dopo le dimissioni di Mancini. Antonio Conte potrebbe essere un altro nome capace di prendere in mano le redini dell'Italia. Ma non è l'unico...