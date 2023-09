Macedonia-Italia, terreno di gioco da incubo: "È un campo di patate"

SKOPJE (MACEDONIA) - Tutto pronto a Skopje per la prima in panchina di Luciano Spalletti da Commissario Tecnico dell' Italia nella gara delle qualificazioni ai prossimi Europei contro la Macedonia tranne... il campo da gioco . Il terreno della Tose Proeski Arena di Skopje, infatti, è letteralmente un disastro, come si vede dalle immagini del walk around degli azzurri. Le condizioni del campo hanno fatto indignare i tifosi, che si sono sfogati sui social. "Sembra un campo di patate", ha sottolineato qualcuno...

Italia, polemiche per il campo di Skopje

Un problema non da poco per una gara già fondamentale per la nuova Italia di Luciano Spalletti, che deve già fare a meno degli infortunati Pellegrini e Chiesa. Le condizioni disastrate del campo danneggiano entrambe le squadre, soprattutto quelle delle corsie laterali che in alcuni punti non hanno l'erba e presentano delle vere e proprie buche. Una situazione difficile per gli azzurri non solo per una questione di gioco, ma anche per quanto riguarda il rischio di possibili infortuni.