MILANO - Dopo il pareggio all'esordio in Macedonia, per la nuova Italia di Luciano Spalletti, la sfida all'Ucraina di martedì prossimo diventa già fondamentale per rincorrere la qualificazione agli Europei 2024. Per la gara di San Siro, in cui gli azzurri sono praticamente obbligati a vincere per avere ancora il destino nelle proprie mani, la capienza autorizzata è di 64 mila posti: e con 2000 tifosi gialloblù presenti sono già quasi 41 mila i tagliandi venduti per Italia-Ucraina.