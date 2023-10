Qualificazioni Euro 2024: dove vedere in tv tutte le partite

ROMA - Proseguono le qualificazioni a Euro 2024: oggi sono 8 le partite in programma. Due gare nel Gruppo A ( Spagna-Scozia e Cipro-Norvegia ), due del gruppo D ( Lettonia-Armenia e Croazia-Turchia ), due dell'E ( Albania-Repubblica Ceca e Isole Far Oer-Polonia ) e infine le due del gruppo I ( Andorra-Kosovo e Bielorussia-Romania ). Fari puntati sull'interessante match Spagna-Scozia e sull'esordio di Vincenzo Montella da ct della Turchia .

Qualificazioni Euro 2024, gli orari delle partite

Ad aprire la giornata saranno Lettonia e Armenia, che si sfideranno alle ore 18. Tutte le altre partite in programma si svolgeranno alle ore 20:45.

Qualificazioni Euro 2024: orari e canali

Gruppo A: ore 20.45: Spagna-Scozia (TV8, Sky Sport Max, Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo A: ore 20.45: Cipro-Norvegia (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo D: ore 18: Lettonia-Armenia

Gruppo D: ore 20.45: Croazia-Turchia (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo E: ore 20.45: Albania-Repubblica Ceca (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo E: ore 20.45: Isole Far Oer-Polonia (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo I: ore 20.45: Andorra-Kosovo (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo I: ore 20.45: Bielorussia-Romania (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Dove vedere le qualificazioni Euro 2024 in diretta tv

Spagna-Scozia, in programma alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Tv8 (canale 8, 108 e 508 del digitale terrestre o canale 125 della piattaforma Sky). Inoltre la gara sarà trasmessa su Sky Sport Max. Tutte le altre gare andranno in onda a partire dalle 20.45 con Diretta Gol Euro 2024.

Dove vedere le qualificazioni a Euro 2024 in streaming

La partita Spagna-Scozia sarà visibile in streaming su Tv8.it. Le altre gare delle qualificazioni a Euro 2024 saranno visibili in streaming su Now Tv e Sky Go.

Qualificazioni Euro 2024 in diretta: la cronaca

Le gare potranno essere seguite in diretta sul nostro sito: clicca sulla gara per seguirla.

