Probabili formazioni Inghilterra-Italia: El Shaarawy e Scamacca dal 1'

LONDRA (INGHILTERRA) - L' Italia di Luciano Spalletti affronta l'Inghilterra di Southgate per le qualificazioni ad Euro 2024 . Allo stadio Wembley di Londra il calcio d'inizio è fissato per le 20:45.

La probabile formazione di Southgate

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Henderson, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane. Ct: Southgate.

La probabile formazione di Spalletti

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Frattesi, Cristante, Barella; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. Ct: Spalletti.

Spalletti con Scamacca ed El Shaarawy

Formazione tipo per Southgate che si affida a Kane al centro dell'attacco e ad un Bellingham in stato di grazia. Maguire e Stones al centro della difesa, mentre la diga di centrocampo sarà composta da Henderson e Rice. Spalletti, senza Zaniolo e Tonali, lancia Scamacca ed El Shaarawy dal 1' (così come Udogie), con Berardi al loro fianco. In mediana Cristante, Frattesi e Barella con Acerbi e Scalvini coppia di difensori centrali.

Segui Inghilterra-Italia sul nostro sito