Inghilterra-Italia, le pagelle: Scalvini al buio, ElSha riparte. Udogie è tosto

Alla vigilia aveva chiesto “calcio libero, moderno, dinamico e di personalità”. Richiesta inizialmente accolta (bene per 45’), ma totalmente inevasa nella ripresa quando usciamo da Wembley. Certo, avesse Bellingham e Kane...

Donnarumma 6

Tre gol senza colpe e una parata. L’altra volta in questo stadio andò un po’ meglio...

Di Lorenzo 6

Prima l’assist per Scamacca, poi il fallo da rigore su Bellingham, ma la sua responsabilità in quel caso è limitata, Bellingham e Kane infilano la difesa azzurra al centro e il suo è un tentativo disperato. Ammonito e diffidato, salterà la Macedonia.

Scalvini 4

Tre gol dell’Inghilterra, tre volte coinvolto. Sul primo (nell’azione del rigore) non contiene Kane; sul secondo si fa saltare dal pallonetto di Bellingham (certo, il genio, però il tempo è sbagliato); sul terzo si fa ubriacare da Kane. Nottata buia, ma buia davvero.

Acerbi 5,5

Colto di sorpresa sul colpo di tacco con cui Bellingham dà il via all’attacco che porta al rigore, ma quello è il genio del madridista, può farci poco. Uscire dalla linea per marcare quel fenomeno è un compito durissimo e si vede. In ritardo sul tiro del 2-1 di Rashford.