Italia-Macedonia del Nord, sale l'attesa: venduti 47 mila biglietti

Sono 47mila i biglietti venduti per Italia-Macedonia del Nord, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024 che si giocherà venerdì sera allo stadio Olimpico di Roma. Saranno diverse le attività previste per la gara della Nazionale. Sugli spalti dell'Olimpico ci saranno oltre 3.000 bambini e bambine delle società locali che svolgono attività con il Settore Giovanile e Scolastico sono stati invitati allo stadio, insieme ai loro tecnici e dirigenti, con l’obiettivo di promuovere, con il supporto dello staff Sgs, un’educazione al tifo corretto e ai comportamenti virtuosi per sostenere la propria squadra e non tifare contro gli avversari e l’arbitro. Pima della gara tra Italia e Macedonia del Nord, presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico (ore 18) il presidente del Settore Giovanile e Scolastico FIGC Vito Tisci incontrerà i club appartenenti alle Aree di Sviluppo Territoriale del Lazio per siglare il Patto di collaborazione, attraverso il quale si pongono le basi per un rapporto di fiducia e condivisione.