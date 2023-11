Ucraina-Italia, che attacco dalla moglie di Malinovskyi: "Avete giocato malissimo"

L'Italia sarà a Euro 2024. Questo il verdetto della BayArena di Leverkusen dove la nazionale di Spalletti , grazie al pareggio per 0-0 contro l' Ucraina , ha staccato il pass per le qualificazioni.

Malinovskyi, l'attacco della moglie sui social

Tra chi non è certamente contenta del risultato c'è Roksana Malinovska, moglie dell'ex calciatore dell'Atalanta oggi al Genoa, Ruslan Malinovskyi: "Auguri Italia... Avete giocato malissimo però avete fatto il risultato più importante. Per fortuna uno forte è rimasto in panchina... Che peccato un punto solo!!! Vorrei essere al posto dei tifosi dell'Italia con la nostra bandiera, ma forse succederà la prossima volta. Auguri ragazzi, allora tifo per voi!!", ha scritto sui social Roksana non nascondendo una punta di invidia per il risultato finale che ha spedito la sua Ucraina ai playoff. Sicuramente più "sportiva" la sua dolce metà che alla fine della gara ha scambiato la sua maglia con Federico Chiesa.