Italia, i favoriti per l’Europeo: è sfida tra gli azzurri

ROMA - Tre portieri, otto difensori, sei centrocampisti, sei attaccanti. Non si sgarra. Questa volta il ct Spalletti vivrà un altro tipo di imbarazzo, compilando la lista dei convocati da consegnare all’Uefa, quando dovrà escludere nomi eccellenti e procedere a scelte sofferte, anzi dolorose. Solo 23 azzurri, come in ogni torneo e anche alla Final Four di Nations in Olanda, voleranno in Germania per la fase finale dell’Europeo in calendario dal 14 giugno al 14 luglio. L’Uefa concesse una deroga nel 2021, allargando le rose delle nazionali a 26 giocatori, per contrastare i possibili effetti del Covid. Da qui alla prossima primavera, come hanno raccontato le scelte di Spalletti negli ultimi tre mesi, il campionato alzerà il livello della concorrenza interna al gruppo azzurro, già delineato e formato. Lucio, per sei partite nel girone di qualificazione e in tre differenti raduni, ha convocato 46 giocatori e ne ha impiegati 29: all’interno di questo cerchio, selezionerà i migliori o i più in forma. Complicato immaginare novità o l’ingresso di qualche giovane nel giro di qualche mese, a meno che non esplodano al punto di rimettere ogni gerarchia in discussione, ma gli spazi sono ridotti: quindici o sedici giocatori sicuri di andare all’Europeo, altri sette-otto dovranno lottare sino all’ultimo giorno e confermarsi attraverso il rendimento in Serie A.