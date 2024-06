Retroscena Spalletti, ha scritto alla lavagna i sei comandamenti per l’Italia

INVIATO A FIRENZE - Sono i comandamenti di Spalletti. Ecco come dovrà giocare l’Italia, i principi guida del calcio moderno a cui ispirarsi durante l’Europeo. Il ct li ha fissati, anzi scritti, alla lavagna. Li ripete come un mantra, sono concetti di cui parla da mesi e fanno parte del suo modo di raccontare le partite, gli allenamenti, quello che vorrebbe vedere in campo. Sta provando a entrare nella testa degli azzurri. La Nazionale dovrà provare ad attenersi a quei principi, messi nero su bianco e scoperti per caso, entrando ieri in Aula Magna per la conferenza di Calafiori. La riunione tattica tenuta prima dell’ora di pranzo con la squadra verteva sul modo di tenere il campo e interpretare i momenti della partita. Il glossario di Lucio si è aperto davanti ai nostri occhi, diventando un documento. La tavola con le sue leggi da allenatore, divisa in sei capitoli. «I nostri comandamenti». Le cose che fanno la differenza nel calcio moderno. Eccole qui, provando a spiegarle.