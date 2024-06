Spalletti, il gesto per Kabak che commuove: "Grande uomo"

Quando Ozan Kabak è crollato a terra dopo un duello con Mateo Retegui sul finire del primo tempo dell’ amichevole tra Italia e Turchia si è capito subito che si era infortunato seriamente. Uscito in barella tra gli applausi degli spettatori presenti allo stadio Dall’Ara di Bologna , il difensore dell’ Hoffemheim si è portato le mani al volto in un misto tra disperazione e dolore.

Spalletti, pacca sul petto di Kabak dolorante

Luciano Spalletti è corso verso di lui per battergli la mano sul petto in segno di incoraggiamento, poi si è andato a sincerare delle sue condizioni, visibilmente dispiaciuto per lo sfortunato incidente che impedirà al giocatore di prendere parte a Euro 2024. Una beffa a soli dieci giorni dall’inizio della kermesse continentale. Un gesto apprezzato dentro e fuori dal campo dove Spalletti: "Comportamento da grande uomo".