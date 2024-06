Italia, i numeri di maglia per Euro 2024: Chiesa scaramantico, la 9 a Scamacca

Dopo la diramazione ufficiale dei convocati con gli addii di Provedel, Ricci e Orsolini , sono stati resi noti anche i numeri di maglia dei giocatori della Nazionale italiana per Euro 2024 .

Italia, i numeri di maglia per l'Europeo

Partendo dai portieri, il numero 1 sarà ovviamente "Gigio" Donnarumma: a Vicario la 12 e a Meret la 26. In difesa, Di Lorenzo mantiene il suo numero 2, utilizzato fin dalla sua prima presenza nella Nazionale maggiore. A Dimarco la 3, Buongiorno ha scelto la maglia numero 4 mentre Calafiori il 5. Gatti passa dal 4 utilizzato alla Juventus al 6. Darmian prende la maglia numero 13, Bellanova la 15 e Mancini la 17. Chiudono il pacchetto difensivo Bastoni con il solito 23 e Cambiaso con il 24.

Jorginho non cambia, Pellegrini con la 10

Passando al centrocampo Jorginho e Fagioli rimangono fedeli ai propri numeri, rispettivamente l'8 e il 21. A Frattesi la maglia numeri 7 e la 16 a Cristante. Il numero 10 della Nazionale all'Europeo del 2024 sarà Lorenzo Pellegrini: la maglia più prestigiosa è la sua. Barella indosserà la maglia numero 18, sperando che recuperi in tempo dall'infortunio. In attacco, Federico Chiesa indosserà la maglia numero 14, la stessa utilizzata nell'Europeo vinto. Il numero 9 invece sarà Scamacca, mentre Retegui ha scelto il 19. Raspadori avrà sulle spalle l'11, Zaccagni il 20, come alla Lazio, ed El Shaarawy il 22. Chiude il quadro dei convocati Folorunsho con la maglia numero 25.