L'Italia parte oggi per la Germania: tutti i segreti dell'hotel

Mancano pochi giorni all'inizio degli Europei 2024, e oggi l'Italia di Spalletti partirà oggi per la Germania per iniziare il ritiro. Come quartier generale gli azzurri hanno scelto la città di Iserlohn, vicina a Dortmund e Gelsenkirchen dove si giocheranno le prime due partite contro Albania e Spagna. La città è nota come la "foresta di ferro", per il suo forte legame tra le strutture e il paesaggio.