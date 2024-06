L'Italia U21 batte l'Indonesia al Torneo di Tolone: affronterà la Francia

L' Italia U21 si qualifica per la finale per il terzo posto del Torneo di Tolone . Per farlo serviva una vittoria nell'ultima giornata della fase a gironi contro l' Indonesia . Ci ha pensato l'attaccante del Bologna Raimondo a mandare gli azzurrini a giocare contro la Francia firmando il gol dell'1-0 finale.

Torneo di Tolone, Italia e Francia per il terzo posto

Le due nazionali, arrivate seconde nei rispettivi gironi, domenica 16 si giocheranno il terzo posto del Torneo di Tolone. Poche ore dopo la loro gara, andrà in scena la finale tra Costa d'Avorio U23 e Ucraina U23, che nei gironi aveva battuto gli azzurrini di Carmine Nunziata per 4-0. Sconfitta che non ha permesso a Esposito e compagni di qualificarsi per l'atto finale del torneo Maurice Revello.