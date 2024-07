11 luglio 1982 e 11 luglio 2021, le date che Spalletti e questi azzurri non possono dimenticare

11 luglio 2024: sono già trascorsi dodici giorni dall'indecente eliminazione dall'Europeo per mano degli epigoni dei giocatori di Bearzot e di Mancini che, invece, scatenarono una gioia immensa in milioni di tifosi, pari alla desolazione suscitata dal disastro con la Svizzera. Una desolazione che deve continuate a fare rima con indignazione poiché l'aria che tira nel Palazzo del calcio, già rivolto verso le elezioni anticipate del 4 dicembre come se fossero panacea dei mali pallonari, cerca di minimizzare, sottacere. Quasi far finta che, in fondo, cosa volete che sia essere buttati fuori dalla competizione al cui via ci eravamo presentati quali campioni in carica? Invece no. Parafrasando Garcia Marquez, la memoria del cuore non elimina i cattivi ricordi e magnifica quelli buoni. Quindi, nessuno può dimenticare quel 29 giugno vissuto proprio all'Olympiastadion berlinese, teatro dell'altro trionfo di questo secolo, soprattutto magnificando il Bernabeu e Wembley. Ecco perché, Spalletti e questi azzurri tutti chiacchiere, selfie e distintivo, sono chiamati a riscattarsi, se ci riescono.