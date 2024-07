Nations League, Italia-Francia a San Siro: il calendario

Dopo la grande delusione a Euro 2024 , l' Italia tornerà in campo a settembre per la Nations League . Si aprirà il 6 settembre al Parco dei Principi contro la Francia e si chiuderà sempre contro la squadra di Deschamps il 17 novembre, in una location speciale.

Nations League, le avversarie e il calendario dell'Italia

Infatti per una delle partite tra nazionali più blasonate di sempre, che mancava da sei anni, la Figc ha comunicato di aver scelto San Siro come teatro della sfida. Tra la Francia e ancora la Francia, ci saranno in mezzo le doppie sfide contro il Belgio e Israele, le altre due squadre inserite nel Gruppo 2. Il 9 settembre l'Italia giocherà in trasferta contro Israele: per l'esordio casalingo di questa edizione bisognerà aspettare il 10 ottobre per la gara contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Quattro giorni dopo la nazionale israeliana verrà ospitata a Udine e il 14 novembre la squadra di Spalletti giocherà al Re Baldovino di Bruxelles.

Nations League, il nuovo format

Cambia il format della Nations League da questa edizione. Saranno le prime due di ogni girone a superare il turno accedendo ai quarti di finale, in programma tra tra il 20 e il 25 marzo 2025. La quarta del girone retrocederà, mentre la terza giocherà uno spareggio per non retrocedere contro una delle seconde della Lega B. La fase finale poi si disputerà poi tra il 4 e l'8 giugno 2025.