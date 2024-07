Italia-Spagna diretta Europeo Under 19: segui la semifinale di oggi LIVE

BELFAST - Tempo di semifinale per l'Italia di Bernardo Corradi che oggi affronta i pari età della Spagna nella semifinale dell' Europeo Under 19 . Gli azzurrini - in rosa c'è Francesco Camarda , il baby attaccante del Milan che di recente ha rinnovato il contratto - sono campioni in carica e cercano il pass per la finale (contro Francia o Ucraina) come nella passata edizione del torneo. Segui la partita in diretta...

15:48

45' + 2' Italia-Spagna 0-0: finisce il primo tempo

Termina la prima frazione di gioco. Si va al riposo. Niente gol finora.

15:47

45' - Spagna, azione corale

Azione corale della Spagna. Alla fine va al tiro Iker Bravo senza però inquadrare la porta.

15:39

39' - Chance per Pafundi

Finisce sopra la traversa la conclusione a giro di Pafundi da buona posizione.

15:32

31' - Parata di Marin

Tiro centrale di Dani Rodriguez: il portiere della Roma Primavera non si fa sorprendere.

15:31

30' - Sprint Bartesaghi

Break di potenza del terzino sinistro che chiude in difesa e riparte in contopiede. Ma l'azione non porta a nulla.

15:25

24' - Hernandez al tiro

Ci prova la Spagna. La conclusione di Hernandez, la prima, è ampiamente fuori giri.

15:23

22' - Affondo Lipani

Bello scambio tra Camarda e Lipani, che poi si allunga troppo il pallone che finisce tra le braccia del portiere della Spagna.

15:15

14' - Italia vicina al gol

Pafundi guadagna un calcio di punizione che poi batte: la traiettoria a giro sfiora l'incrocio dei pali.

15:11

10' - Ammonito Camarda

L'attaccante si prende il cartellino giallo per simulazione.

15:09

9' - Italia-Spagna in equilibrio

Nessuna occasione da gol, ma la partita è molto intensa in avvio.

15:01

1' - Italia-Spagna è iniziata

Batte la Spagna a centrocampo. La semifinale è cominciata a Belfast.

14:55

Italia-Spagna in campo

Le due squadre sono entrate in campo. Si parte con gli inni nazionali.

14:54

Italia-Spagna, il meteo a Belfast

In Irlanda del Nord vento e pioggia, il clima non è ottimale. La temperatura è di 16 gradi.

14:52

Italia Under 19, la stella Camarda

L'attaccante del Milan ha già segnato 2 gol all'Europeo Under 19 (doppietta nella porta dell'Irlanda del Nord). Contro la Spagna proverà ad ampliare il suo bottino personale dato che parte nell'undici titolare in tandem con Pafundi.

14:47

Italia-Spagna, il precedente dell'anno scorso

A Malta, nell’ultima edizione dell’Europeo Under 19, l’Italia di Bollini ha messo sotto la Spagna per 3-2 proprio in semifinale: Vignato, Pisilli e Lipani furono gli autori dei gol che spinsero gli azzurrini in finale con il Portogallo.

14:36

Italia Under 19 a caccia del bis

L'Italia non ha mai vinto due volte di seguito l'Europeo Under 19. L'unica nazionale ad esserci riuscita è stata la Spagna: prima con il bis nel 2006-2007 e poi nel 2011-2012.

14:29

Il percorso dell'Italia all'Europeo Under 19

L'Italia ha chiuso il girone A al primo posto battendo nelle prime due giornate Norvegia e Irlanda del Nord. La sconfitta contro l'Ucraina non ha cambiato le gerarchie. Oltre alla semifinale, gli azzurrini hanno staccato il pass per il prossimo Mondiale Under 20.

14:15

Corradi: "C'è la giusta tensione"

"C’è la tensione giusta che fa arrivare al giorno gara con la corretta concentrazione. In questi giorni abbiamo lavorato più sull’aspetto mentale e tattico che sulle gambe, perché a questo punto della competizione sul piano atletico c’è poco su cui poter incidere. Sono le energie nervose che aiutano ad affrontare con la giusta attenzione una grande partita come questa. Prendo in prestito le parole del nostro capodelegazione Gianfranco Serioli che ieri, in maniera molto serena, ha parlato alla squadra dicendo ai ragazzi che i grandi campioni, o almeno chi lo vuole diventare, un Italia-Spagna non vede l'ora di giocarlo. Io stesso, se potessi, mi cambierei domani per poter scendere in campo. Quello che posso augurarmi è che l’affrontino con la giusta serenità di chi si è preparato e impegnato per oltre un mese e che giochino – qualsiasi cosa succeda all’interno della gara, che sia positiva o negativa – con la giusta serenità per potersi godere il momento e divertirsi. Li vorrei veder giocare col sorriso sulle labbra, quella sarebbe una bella soddisfazione", ha detto ieri il ct Bernardo Corradi.

14:06

Italia-Spagna Under 19, le formazioni ufficiali

ITALIA UNDER 19 (4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Chiammaglichella, Lipani, Di Maggio; Zeroli; Pafundi, Camarda. Ct: Corradi.

SPAGNA UNDER 19 (4-3-3): Raul Jimenez; Perea, Keddari, Gasiorowski, Julio Diaz; Belid, Chema Andres, Hernandez; Dani Rodriguez, Iker Bravo, Diao. Ct: Lana.

14:00

Italia-Spagna in tv

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e Rai Play alle ore 15 in punto.

Belfast