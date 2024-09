Italia, Kean si allena ancora a parte: Bastoni torna in gruppo

COVERCIANO - Secondo giorno di allenamento per l'Italia a Coverciano in vista delle prime gare in Uefa Nations League . Gli azzurri, che saranno impegnati contro Francia (6 settembre a Parigi) e poi Israele (9 settembre a Budapest), proseguono la preparazione con alcune novità .

Italia, solo Kean si allena a parte

La notizia positiva per il ct Spalletti è il rientro di Bastoni in gruppo. Sembra quindi rientrato l'allarme per il centrale dell'Inter uscito in anticipo venerdì scorso durante la gara con l'Atalanta. Gruppo quasi al completo, con l'unico a svolgere un lavoro a parte, con un preparatore, che è stato Moise Kean: l'attaccante della Fiorentina è l'ultimo di cui devono essere valutate le condizioni.