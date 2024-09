Spalletti si ispira a Velasco: "Queste vittorie ci hanno insegnato tanto"

La nuova Italia di Spalletti

Il ct ha optato per un’Italia nuova, disegnata con il 3-5-2 e per resistere all’urto dei francesi. "Ho fatto delle scelte per avere una squadra più tosta sotto l’aspetto fisico, della corsa, del sacrificio. Penso possa aiutarci dentro la partita". Lo sviluppo della partita sembra chiaro. "I francesi non pressano, ti danno la possibilità di entrare nella metà campo, ti fanno credere di poter fare la partita, poi quando hanno spazio cominciano a sventagliare la palla verso i tre o quattro davanti. Allora diventa complicato tenerli se non sei in equilibrio e se non resti compatto. Come si prende e si marca Mbappé? Soltanto lavorando di squadra".