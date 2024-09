Brutto fallo di Kanté su Raspadori: Spalletti in panchina reagisce così

Avrebbe meritato il cartellino giallo Kanté per il fallo a centrocampo con cui ha fermato irregolarmente Raspadori , che stava spingendo una ripartenza nel corso di Francia-Italia di Nations League . L'arbitro svizzero Schärer ha però ammonito solo verbalmente il giocatore dell' Al-Ittihad scatenando una singolare protesta di Spalletti .

Kanté graziato, Spalletti si mette a ridere

Il ct dell'Italia, preso atto del mancato provvedimento disciplinare nei confronti di Kanté, l'ha presa con filosofia e si è messo a ridere. Una reazione spontanea per sottolineare quanto non fosse d'accordo con la decisione del direttore di gara. Un modo singolare per sfogare il nervosismo nel match al Parco dei Principi.