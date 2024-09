Israele-Italia, le pagelle: Frattesi al top, Dimarco instancabile

Ferma l’incursione di Solomon, pericolosamente dalle parti di Donnarumma, perde un pallone sanguinoso nell’area azzurra, sbaglia pure un’occasione ghiottissima svirgolando il pallone, ci prova da lontano. Rivedibile, come al servizio di leva.

Cambiaso (18’ st) 6

Serve anche lui a destra per tenere la partita sui nostri binari.

Frattesi 7,5

La sua 7ª rete in azzurro la imbastisce lui, poi si butta fra gli spazi e raccoglie i frutti. E’ il capocannoniere della gestione Spalletti (6 reti), come non importa: l’importante - anche di petto - è buttarla dentro. Da applausi il pallone rubato dal quale parte l’azione del 2-0.

Ricci 6,5

L’importanza di Calafiori s’è vista ieri sera: guardato a vista, senza nessuno che gli toglieva pressione e avversari, Ricci ha fatto più fatica. Però non ha sfigurato, ha bisogno di fiducia, tempo e esperienza. Prezioso.

Tonali 6,5

Un paio di giocate che ne dimostrano la voglia di esserci e di incidere, la voglia di inseguire l’avversario e di procurarsi palloni e idee illuminanti. Gli annullano un gol per fuorigioco, corretto.

Dimarco 7

Solito, instancabile lavoro di chiusura e supporto sulla fascia sinistra, specializzato in assist, vede il petto di Frattesi in posizione interessante e arriva l’1-0. S’intende alla perfezione con Bastoni e Frattesi, chissà perché....