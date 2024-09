Spalletti: "La brutta figura agli Europei è mia, riscatto in Nations"

In visita al Policlinco Sant'Orsola di Bologna , su invito del presidente di Fanep, il ct Luciano Spalletti è tornato a parlare della brutta figura di Euro 2024 , prima di proiettarsi nuovamente alle sfide di Nations League che attendono l' Italia , impegnata ad ottobre contro Belgio e Israele , dopo i due successi ottenuti in Francia e a Budapest (con la nazionale israeliana).

Spalletti: "Brutta figura agli Europei, riscatto in Nations League"

"I miei calciatori debbono sentire che gli voglio bene, - ha subito sottolineato Spalletti, prendendo la parola al Policlinico di Bologna - per me è fondamentale. Io sono colui il quale ha fatto brutta figura agli Europei, ma ha avviato una operazione di riscatto tramite la vittoria in Nations League con la Francia a Parigi. E da questi contatti e confronti, come oggi, ricavo un grande patrimonio", ha aggiunto il ct azzurro.