Spalletti: “Pisilli e Maldini preconvocati. Questo Napoli somiglia al mio”

Maldini e Pisilli con l'Italia di Spalletti

Largo ai giovani in azzurro. Daniel Maldini e Niccolò Pisilli "sono due nomi nella lista dei preconvocati della Nazionale che abbiamo già inviato. Naturalmente ci fa piacere che ci siano forze nuove che possano dare un contributo alla Nazionale". ha confermato Luciano Spalletti a margine della sua visita a Napoli al carcere minorile di Nisida. Dai due baby "ci verrà data una mano per mettere a posto le cose, dopo che non abbiamo fatto un grandissimo Europeo". Spalletti ha risposto anche sul futuro in azzurro di Chiesa e Politano lasciando aperta una porta: "Abbiamo deciso - ha detto - di ringiovanire molto la squadra, ma loro hanno un'età ancora accessibile, e sono dentro i nostri pensieri. È chiaro che bisogna fare attenzione perché avendo cambiato modo di giocare ci siamo affidati più alle due punte, a calciatori che sanno fare un po' tutto in campo, a questa disponibilità di prendersi anche la responsabilità di altri ruoli, di essere un calciatore che riesce a dirti 'riesco anche a darti una mano in altre posizioni del campo'. In questo i centrocampisti sono quelli che riescono meglio a sviluppare questa funzione, per cui noi continueremo così. Si va avanti con una punta, una sotto punta, con le due punte, con la costruzione bassa dei cinque giocatori che fanno il perimetrale della squadra e si va a dare continuità a quello che abbiamo visto, perché abbiamo visto delle cose nuove e delle cose molto interessanti".