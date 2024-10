Pellegrini per riaccendere l’Olimpico: Spalletti punta su di lui

Gioca nel suo stadio, l’Olimpico, un po’ meno amico l’ultima volta. S palletti, come il suo predecessore Mancini, lo piazzerà a ridosso di Retegui, il capocannoniere della Serie A a cui ora l’Italia si aggrappa con la sensazione di aver risolto il rebus del centravanti. La curiosità risale all’esordio con gol in maglia azzurra dell’oriundo argentino, marzo 2023, si giocava a Napoli. Assist al bacio di Lorenzo Pellegrini , non finì bene contro l’Inghilterra, ma i due animarono il tentativo di rimonta. La coppia è collaudata, si dice 3-5-1-1 per gli amanti dei numeri. Stessa formula utilizzata da Lucio un mese fa a Parigi e sappiamo come è andata. Gol di Barcola, reazione e tris azzurro. Il capitano della Roma, sostituito da Raspadori, rimase negli spogliatoi dopo l’intervallo. Cambio provocato dai soliti fastidi muscolari, tenuti sotto controllo prima che diventassero uno stiramento. Ieri, durante la rifinitura di Coverciano, Pellegrini è stato schierato con i titolari e ha risolto a suo favore il ballottaggio con l’attaccante del Napoli, peraltro ufficializzato in conferenza da Spalletti. «Inizierà Pellegrini». Le staffette servono e al ct, lo sappiamo, non piace distinguere titolari e riserve. Un’idea precisa esisteva e rispondeva alla logica. Non toccare niente rispetto alla Francia.

La differenza

Pellegrini, mancato campione d’Europa nel 2021, non vanta soltanto solidi precedenti azzurri. È anche l’unico vero 10 italiano proposto con chiarezza dal campionato. Chiesa è fermo e alla Juve in quel ruolo faticava, Zaccagni ha chiesto in un colloquio privato con il ct di non essere chiamato, Zaniolo sta cominciando ora con Gasp a muoversi dietro al centravanti. Lorenzo da una vita si muove da mezzala offensiva o da trequartista: 28 anni, 35 presenze e 6 gol in Nazionale. Questa sera dovrà provare ad accendere e legare il gioco favorendo gli inserimenti di Frattesi, Tonali, Cambiaso e Dimarco o tentando l’assist per Retegui. L’azzurro, peraltro, può aiutarlo a ritrovare il sorriso. Storie e contesti diversi, ma nel suo caso la partita può nascondere un doppio significato.

Pellegrini, contestato a Roma

Lorenzo torna a giocare sul prato dell’Olimpico undici giorni dopo essere stato fischiato dai tifosi della Roma. È successo il 29 settembre, prima e durante la partita contro il Venezia. Il calcio è strano, questa città ancora di più. Fuori dai cancelli di Trigoria, gli era stato rimproverato l’esonero di De Rossi quando ancora non si sapeva come si fossero sviluppati i fatti e che neppure fosse stato interpellato dalla società (in quanto capitano) a proposito dei rapporti tra allenatore e spogliatoio. In Svezia, seduto accanto a Juric, si è esposto in maniera verticale per Daniele e ha specificato cosa pensasse dei fischi. Li ha accettati con una distinzione. «È sempre il campo a dettare i giudizi della gente ed a permettere a un giocatore di uscire da un momento brutto. Spero quei fischi nascano solo da cose di campo, su tutto il resto non ho niente da recriminarmi, ma è anche bello così, perché si tratta del nostro lavoro. Normale essere criticati nei momenti difficili. Possiamo far cambiare idea ai tifosi soltanto con le prestazioni e con i risultati». Risposta vera. Questa sera si riprende l’Italia, al resto penserà più avanti. Ci sono capitani e capitani. Lui non si tira indietro.