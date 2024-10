Retegui boom: è il momento di dare a Mancini ciò che è di Mancini

Sette gol nelle prime sette giornate di campionato con l'Atalanta, tanti quanti ne aveva lizzato nell'intero, ultimo campionato disputato con la maglia del Genoa. Cinque reti nell'arco di 15 presenze in Nazionale (ma soltanto in due occasioni è rimasto in campo per tutta la partita). Mateo Retegui 25 anni, ne ha fatta di strada in un anno e mezzo . Da quando, il 17 marzo 2023, debuttò in maglia azzurra a Napoli, nelle qualificazioni a Euro 2024. Si giocava Italia-Inghilterra, finì 2-1 per gli inglesi, l'allora bomber del Tigre fece subito centro, ripetendosi subito dopo a Malta, dove l'Italia s'impose per 2-.0.

Retegui scoperto da Mancini tra lo scetticismo generale

A scovarlo in Argentina e a portarlo in Nazionale fu Roberto Mancini, campione d'Europa nel 2021 a Wembley dove, alla guida del Club Italia riconquistò il titolo inseguito per 43 anni. Oggi che Spalletti, successore dell'attuale ct dell'Arabia Saudita ha trovato il centravanti cercato per anni dalla Nazionale, bisogna dare a Mancini ciò che è di Mancini: il merito di avere intuito le qualità e il potenziale del figlio di Carlo Retegui, allenatore ed ex giocatore di hockey su prato e di María de la Paz Grandoli, hockeista anche lei, cittadino italiano per discendenza grazie al nonno della mamma, Angelo Dimarco, originario di Canicattì; il nonno del padre, Angelo Podestà, era di Sestri Levante. Eppure, vi ricordate lo scetticismo, le discussioni su oriundi sì-oriundi no, financo le ironie che salutarono la prima convocazione di Retegui a Coverciano? Si disse che Mancini non sapendo più che pesci pigliare, andava a pescare in Argentina un attaccante semisconosciuto. Che poi, tanto semisconosciuto non era per molti addetti ai lavori, trattandosi all'epoca del cannoniere del campionato sudamericano, capace di segnare 23 gol stagionali con la maglia del Tigre, club cui era stato ceduto in prestito dal Boca Juniors. Il terzo prestito della carriera di Retegui, dopo l'Estudiantes e il Talleres.

Una manna per l'Atalanta e per la Nazionale

Mateo aveva esordito in prima squadra con il Boca, a 19 anni. Era il 17 novembre 2018, alla Bombonera, teatro della gara di Primera Division, vinta per 1-0 sul Patronato, sostituì Carlitos Tevez nei minuti finali. In un anno e mezzo, l'attaccante ha bruciato le tappe: l'esordio in Nazionale, il trasferimento al Genoa: nonostante gli infortuni ne abbiano frenato il rendimento, ha formato con Gudmundsson la coppia d'attacco rivelatasi decisiva per la salvezza del Grifone. Smaltita la delusione per il fiasco europeo, dov'era stato risucchiato dal non gioco dei campioni uscenti, in marasma totale, l'8 agosto scorso Retegui è stato acquistato dall'Atalanta che ha versato ai rossoblù 22 milioni di euro per il cartellino, ai quali aggiungere 3 milioni legati ai bonus di rendimento. A occhio e croce, sempre più a portata di mano, considerata la partenza a razzo di Mateo che il 5 ottobre scorso ha firmato la prima tripletta in Serie A, proprio conto il Genoa più che mai sofferente per la sua cessione, al pari di quella di Gudmundsson alla Fiorentina. Il blitz agostano di Luca Percassi e Tony D'Amico, che presero Retegui in meno di 72 ore dal grave infortunio di Scamacca, è stato un'autentica manna per Gasperini e per l'Atalanta. Decisamente, anche per la Nazionale, a giudicare dal gol al Belgio e non solo. Qui si parla di un attaccante completo che segna e fa segnare. Esattamente ciò che disse Mancini quando lo presentò all'Italia.