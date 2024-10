Paolo Maldini con gli occhi lucidi: il gesto all'esordio del figlio Daniel

La sfida di Nations League del Blue Energy Stadium tra Italia e Israele ha segnato la storia del calcio azzurro. Al 73' il ct Luciano Spalletti ha mandato in campo Daniel Maldini, alla sua prima presenza in azzurro. L'esordio 23enne ha dato continuità alla dinastia iniziata da nonno Cesare e proseguita da papà Paolo. Daniel, che ha fatto il suo ingresso al posto di Raspadori, ha preso posizione in attacco al fianco di Retegui prima e di Lucca poi.