Sebino Nela e la battuta in diretta a Calafiori: "Più di là...". Lui reagisce così

Nela-Calafiori, il siparietto nel post-partita

Durante l'intervista post-partita sulla Rai, è stata mostrata al difensore la grafica con le sue zone di campo, che mostrano una sua maggior presenza a sinistra. A quel punto interviene Sebino Nela: "Sei ovunque sì, ma più di là che di qua". Calafiori ride e risponde: "Mi piace essere in ogni zona del campo, però poi bisogna fare le cose bene, sennò poi ognuno fa come gli pare".

Calafiori, le parole nel post-partita

"Siamo completamente un'altra squadra, per atteggiamento e organizzazione. E infatti si vedono i risultati, dobbiamo continuare così. Ci siamo già dimenticati la brutta batosta dell'Europeo e, anzi, l'abbiamo sfruttata a nostro favore. Nel calcio di oggi anche i difensori devono contribuire alla manovra e non dare punti di riferimento, come cerco di fare io. Senza dimenticare di essere un difensore attento e forte, altrimenti si fanno danni alla squadra. Poi cerco di muovermi il più possibile perché mi diverto e cerco di dare una mano alla squadra. Dobbiamo migliorare sulle palle inattive, è evidente perché prendiamo gol solo così. Risolveremo questo problema, è l'unico difetto delle ultime partite. Il mio obiettivo è fare le due fasi ad alto livello. Inghilterra? E' un campionato diverso, anche per attitudine. Ogni partita è accesa e se non vai avanti di 2 gol rischi la rimonta. Intensità è la parola chiave se penso alla Premier League ed è quello che cerco di portare qui".