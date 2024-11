Baldanzi, Bove e quei "tatuaggi imbarazzanti": il siparietto sui social

Compagni alla Roma per un breve periodo e compagni nell'Italia Under 21, Baldanzi e Bove si conoscono bene. L'ex Empoli è arrivato in giallorosso lo scorso febbraio e fino ad agosto ha condiviso l'esperienza nella Capitale con Bove, poi ceduto alla Fiorentina in prestito. Entrambi sono stati protagonisti della qualificazione dell'U21 di Nunziata ai prossimi Europei e, a pochi giorni dalle prossime amichevoli contro la Francia e l'Ucraina, i due azzurrini sono tornati al centro dell'attenzione per un post social dell'Italia su Instagram e X.