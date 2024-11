Savona: "Italia? Ora serve la stessa umiltà". Comuzzo: "Un sogno"

Nicolò Savona e Pietro Comuzzo , entrambi alla prima convocazione con la Nazionale maggiore, hanno parlato in conferenza stampa da Coverciano. Il terzino della Juventus ha parlato del momento super che sta vivendo: "Per me è la prima volta qui, c'è un bel gruppo ed è una bella emozione. Spalletti mi ha accolto davvero bene e io l'ho ringraziato . [...] Il difficile deve arrivare, so che devo mantenere la stessa umiltà . Dedizione e costanza sono le qualità con le quali sono arrivato fin qui e non le dovrò mai smarrire. Cercherò di restare così come sono".

Savona: "Da piccolo ho fatto diverse gare di scii, poi ho scelto il calcio"

Il classe 2004 ha anche svelato che il calcio non è stato il suo primo sport: "Ho la casa sulle piste da sci, da piccolo ho fatto diverse gare. Poi a dieci anni ho dovuto scegliere tra calcio e sci e ho scelto il calcio, anche perché lo sci non mi piaceva particolarmente. Gareggiavo nello slalom". Infine, qualche parole sulla Juventus: "Il nostro obiettivo di squadra è arrivare il più in alto in classifica e lavoriamo per questo. Ora però siamo qua una settimana e lavoriamo per la Nazionale".

Comuzzo: "Varcare queste porte è un sogno"

Anche Comuzzo ha commentato la prima chiamata in azzurro: "Quando un bambino inizia a giocare a calcio e vede la Nazionale in TV il sogno è quello, essere con loro. Varcare queste porte è il sogno più grande che potessi raggiungere. Fiorentina? Come squadra cerchiamo di lavorare ogni giorno per migliorarci. Siamo lassù e vogliamo rimanerci".