Sinner o la Nazionale? Chi ha vinto il duello in tv: gli ascolti ufficiali di tennis e Italia

Caso mai ci fosse stato bisogno anche di una riprova televisiva dell'Effetto Sinner, a confermarla è stata l'Auditel stamane. C'era molta attesa per misurare il confronto degli ascolti fra il match di Jannik con Medvedev e la telecronaca di Belgio-Italia, due eventi andati in onda in diretta e in chiaro, cronologicamente prima su Rai Due (dalle 20.35) e, a ruota, su Rai Uno (dalle 20.45). La sfida delle Atp Finals ha registrato 2,2 milioni di spettatori (share 9,6%) a quali aggiungere 626 mila di Sky Sport (share 2,5%): totale 2,826 milioni. La partita disputata a Bruxelles ha contato 6,8 milioni di persone davanti allo schermo (share 30,9%).

Il grande dato d'ascolti di Sinner alle Atp Finals

Il dato di Sinner è particolarmente significativo poiché il suo confronto con Medvedev è andato in scena con Jannik già qualificato alle semifinali del torneo. e ciononostante e ad onta di un incontro dominato in lungo e in largo dal N.1 del tennis mondiale, la sua capacità di attrazione è stata ribadita dall'Auditel, rammentando come il debutto dell'azzurro a Torino, avversario De Minaur, avesse richiamato 2,3 milioni di telespettatori, battendo Napoli-Milan (1,7 milioni su Dazn) e la seconda partita con Fritz avesse raggiunto quota 2,9 milioni. Dal canto suo, la Nazionale ha inanellato questi ascolti nelle cinque partite sinora disputate in Nations League: Francia-Italia 5,6 milioni; Israele-Italia 6,6 milioni; Italia-Belgio 7,1 milioni; Italia-Israele 7,3 milioni e Belgio-Italia 6,8 milioni. Centomila telespettatori in più rispetto alla finale Atp di un anno fa, quando 6,7 milioni di persone si incollarono al video per seguire Sinner versus Djokovic, stabilendo il record assoluto per una partita di tennis in tv. E all'epoca, il Sinner Boom stava appena cominciando.