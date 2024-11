Italia, che gol al volo di Pisilli. Ma Raspadori e Kean lo prendono in giro

Con la qualificazione ai quarti di Nations League già in tasca l'Italia di Spalletti si è allenata a La Pinetina, centro di allenamento dell'Inter, per preparare l'ultima sfida del girone contro la Francia. Durante la seduta di lavoro Pisilli, centrocampista della Roma, ha segnato un gran gol al volo, assicurandosi i complimenti del ct e anche qualche presa in giro dei compagni.