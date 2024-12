Spalletti su Zaniolo: "Se saprà fare anche questo è una possibilità in più"

Spalletti su Zaniolo: "Grandissime potenzialità, per l'Italia è una buona notizia"

A segno proprio nella serata di ieri, nel secondo tempo di Roma-Atalanta, Nicolò Zaniolo si sta gradualmente ritagliando il suo spazio tra le fila della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. L'ex giocatore dell'Aston Villa è costantemente monitorato dallo staff dell'Italia di Spalletti, che dopo Euro 2024 ha virato su un 3-5-1-1 che potrebbe vedere Zaniolo impiegato nel ruolo di trequartista: "Zaniolo è un calciatore che ha grandissime potenzialità - ha subito ribadito il ct azzurro al Gran Galà del Calcio -. L'ho portato con me fino alle ultime convocazioni. Ha questa possibilità di essere attaccante esterno o giocare in zone centrali - ha precisato Spalletti, parlando delle caratteristiche del classe '99 -. Ha la fisicità per poter ricevere palla con le spalle girate alla difesa avversaria, caratteristica fondamentale nel confronto europeo. È una cosa che abbiamo sofferto contro la Francia, mentre lui avrebbe questa caratteristica. Per l'Italia è una buona notizia".

Spalletti: "Abbiamo perso di vista Orsolini, Politano e Chiesa"

Il nuovo sistema di gioco ha spinto Spalletti a rinunciare ad alcuni esterni offensivi, preferendo una manovra che si sviluppa attraverso i quinti e gli inserimenti degli interni di centrocampo, sempre pronti ad accompagnare i due riferimenti offensivi: "Abbiamo scelto di stare molto dentro al campo - ha sottolineato l'ex allenatore di Napoli, Roma e Inter - e abbiamo perso di vista giocatori importanti come Orsolini, Politano e Chiesa, che è sempre monitorato, che sono giocatori da corsia esterna. Per questo, - ha aggiunto il ct - il sotto punta deve saper stare dentro al campo. È una soluzione che abbiamo cercato di trovare per questi giocatori, per cui se Zaniolo saprà fare anche questo è una possibilità in più".