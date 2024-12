Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026, orario e dove vederlo in tv e streaming

Quando gioca l’Italia e il regolamento

Saranno 12 gironi in totale: la metà formate da 5 squadre e l’altra metà da 4. Le squadre sorteggiate in gironi da cinque giocheranno le loro prime partite a marzo 2025, o a giugno 2025 se partecipano ai quarti di finale (come l’Italia) o agli spareggi della Nations League 2024/25. Le squadre sorteggiate in gironi da quattro giocheranno invece le loro prime partite a settembre 2025. Le 12 squadre vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente per la Coppa del Mondo, mentre le seconde classificate dei 12 gironi parteciperanno agli spareggi,da marzo 2026, con 16 squadre coinvolte, ovvero le 12 seconde classificate della fase a gironi e le 4 vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024-25 meglio classificate che non si sono qualificate direttamente per la Coppa del Mondo FIFA come vincitrici dei gironi né sono già entrate negli spareggi come seconde classificate dei gironi.

Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026, dove vederlo in tv e in streaming

Il sorteggio sarà in diretta dalle ore 12 su Rai 2, Sky Sport 24 e in streaming su Rai Play, Now Tv e Sky Go. Inoltre sarà possibile seguirlo in streaming anche sul sito della Fifa.