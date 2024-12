Sorteggio qualificazioni Mondiali diretta: l'Italia scopre le sue avversarie. Segui LIVE

ZURIGO (SVIZZERA) - Dopo aver saltato le ultime due edizioni dei Mondiali, l'Italia non vuole fallire la qualificazione a quella del 2026 e oggi (13 dicembre) conoscerà le avversarie da superare per staccare il pass. A Zurigo infatti, nella sede della Fifa (dalle ore 12) è in programma il sorteggio dei gironi di qualificazione . Diverse le ipotesi previste però per gli azzurri di Luciano Spalletti (teste di serie), in base a come andrà a finire la doppia sfida contro la Germania nei quarti di Nations League . Segui la diretta della giornata.

11:06

Sorteggio Mondiali: i rischi da evitare per l'Italia

Alle qualificazioni europee parteciperanno 54 nazionali divise in 12 gironi (da A a F con 4 squadre, da G a L con 5 squadre). Siamo teste di serie come Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, Croazia, Danimarca, Inghilterra, Belgio, Svizzera e Austria. Da evitare in seconda fascia la Norvegia di Haaland. Sono pericolose Ucraina, Turchia e Serbia, che però eviteremmo nell’ipotesi in cui finissimo in un gruppo da cinque (non ci potrà essere più di una nazionale perdente ai quarti o in arrivo dai playout Nations). In terza fascia, non sarebbe beneaugurante ritrovare Macedonia e Irlanda del Nord, fatali agli azzurri di Mancini. Da evitare Finlandia e Scozia. In quarta meglio scansare la Bulgaria. La fascia 5 contiene le sei nazionali più "morbide" che completeranno i gironi da cinque. Moldavia e Malta le più competitive. Tutti vorrebbero pescare Andorra, Gibilterra, Liechtenstein o San Marino.

10:57

Sorteggio legato alla Nations League: due ipotesi per l'Italia

Le qualificazioni europee al Mondiale si incrociano con la fase conclusiva della Nations League: due ipotesi di girone per l’Italia e le altre sette nazionali ai quarti. Il bivio azzurro a marzo, quando affronteremo la Germania. Il 20 marzo andata a San Siro, il 23 ritorno a Dortmund (da ufficializzare). Se vinciamo, strappiamo l’ingresso alle Final Four di giugno e il viaggio verso Usa, Messico e Canada, inseriti di diritto in un gruppo da 4 squadre, scatterà dopo l’estate: solo 6 partite tra settembre, ottobre e novembre. Nel caso in cui la Germania ci dovesse eliminare, le qualificazioni inizieranno a giugno (gruppo a 5 squadre) oppure a settembre (altri due slot da assegnare alle perdenti dei quarti Nations per i gruppi da 4).

10:45

Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026: dove vederlo in tv e streaming

La cerimonia del sorteggio dei gironi per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma a Zurigo sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Zurigo (Svizzera)