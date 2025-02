Reportage Spalletti dalla sua tenuta: “Italia, ora riporto il dribbling”

INVIATO A MONTAIONE - Dal Poggio all’Aglione, località Montaione, tenuta “ La Rimessa” , si vedono il mare di Viareggio e la Costa degli Etruschi, circa sessanta-settanta chilometri di distanza in linea d’aria. Casa Spalletti si trova a 430 metri di altezza, l’incrocio di tre province (Firenze, Pisa, Livorno), un paradiso immerso nella natura. David Pizarro, ex centrocampista cileno, sta spingendo per organizzare un pullman con i suoi vecchi compagni della Roma per andare a salutarlo. La cucina della signora Daniela alla “Capanna dei Ciuchi”, adornata di sciarpe e di foto, è memorabile. «L’altra sera ho trovato un leprottino davanti alla porta di casa» racconta il ct dell’Italia. Cinquanta ettari di terra, il suo luogo dell’anima. All’epoca della pandemia ogni sera dava da mangiare a una femmina di cinghiale, che sentiva il suo richiamo. La chiamava Barby. «Qui ho imparato la profondità del rapporto con gli animali e con la natura, avverti il cambiare delle stagioni e acquisisci un certo tipo di sensibilità». Come la legge del bosco, racconta, “dove è meglio restare in silenzio, annusare e ascoltare, usando il naso e le orecchie“. Diana, il suo cane da caccia, ha appena azzannato un’anatra, lasciata all’ingresso. Astra, la cavalla, preferisce restare al riparo della stalla. Troppa gente e la confusione la disturbano. Alpaca, struzzi, tacchini e pavoni. La sala degli attrezzi, il trattore. Ci sono anche i palloni appesi agli alberi. Ha una fissazione il ct. Rendere indelebile e scolpire nella memoria ogni istante . Tante immagini, come rivedere un film.

Spalletti, vita vissuta

La complessità di Lucio e del suo calcio, qui presente in ogni angolo come il pattino del Napoli parcheggiato davanti al laghetto, è anche dentro la semplicità del suo mondo. Lo ha aperto, a meno di un mese da Italia-Germania, alle tv e alla stampa. La famosa collezione di magliette (oltre 250, tra cui la new entry Pisilli e ben undici di Totti) si trova in cantina accanto alle collezioni dei giornali (l’intera annata del Corriere dello Sport-Stadio, edizione verde, del primo campionato vinto con l’Empoli in Serie C), alle lettere ricevute dai tifosi della Roma, alle sue bottiglie di vino. «Dopo dieci anni, come qualità, siamo a buon punto». A “Rosso diretto”, “Bordocampo”, “Contrasto” e “Tra le linee” si è appena aggiunto “Rabona”, un bianco fresco adatto per l’aperitivo.

Spalletti: "Italia, ci vuole il dribbling"

Quel nome come un tocco di fantasia, un po’ quello che vorrebbe aggiungere alla nuova Nazionale, rilanciata in autunno. La Nations è servita per restituirle equilibrio tattico e un sistema preciso di gioco. Da qui al Mondiale negli Stati Uniti, il ct avrà tempo per perfezionarla. Ora si tratta di riscoprire e ritrovare l’uno contro uno, inserendo nel gruppo attaccanti esterni specializzati nel creare superiorità. «Il 3-5-2 è un sistema bello e importante, ma sulle fasce bisogna dare uno sbocco come riusciva a Spinazzola. Ci vuole il dribbling, anche un’alternativa per saltare l’uomo». Lucio ci sta pensando. Forse tornerà Zaccagni, Politano si è ricandidato. Altri sono in corsa per prendersi il posto dietro a Dimarco e Cambiaso. Per guadagnare la Final Four di Nations e posticipare a settembre il girone di qualificazione verso Usa 2026, dobbiamo eliminare la Germania. Si tornerà a Dortmund, teatro della semifinale mondiale del 2006. «Forse la partita più emozionante della storia azzurra dopo il 1982, come dirò ai ragazzi. Serviranno entusiasmo e coraggio, se dovesse andar bene crescerebbe l’autostima» racconta Buffon, all’epoca portiere dell’Italia e oggi dirigente di riferimento. «Intanto dobbiamo seguire bene i cartelli stradali e le indicazioni. Qui accanto c’è Gigi, campione del mondo. I calciatori ne avranno sentito parlare ma non l’hanno vissuta come noi. Le intenzioni e i riferimenti devono essere quelli senza intasare troppo la testa. Certe partite si affrontano con il sorriso sulle labbra, perché quella storia ci ha fatto sorridere». Ecco cosa mancava a giugno. Troppa tensione durante l’Europeo.