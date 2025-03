Calzona: “Voglio l’Italia nel girone delle qualificazioni ai Mondiali” 

Calzona mette il focus sull’Italia: “C’è di nuovo entusiasmo e sono arrivati dei giovani. Serviva un cambiamento, per aprire un ciclo nuovo. Il primo nome che mi viene in mente è quello di Samuele Ricci: avrà un futuro importante e sarà un perno dell’Italia per tanti anni. Poi gli attaccanti: Retegui sta facendo bene, Lucca è forte, Kean è stato protagonista di una stagione di livello. Pure Raspadori tornerà prezioso nel 3-5-2. Tutti funzionali al calcio che piace a Spalletti, un maestro per me. Tornare su una panchina in Serie A? Sono concentrato sulla Slovacchia. Poi spero di trovare una squadra che mi dia la possibilità per esprimermi: meglio se in Italia, ma senza preclusioni per l’estero”. Infine, una battuta sul nuovo Napoli : "Il Napoli è cresciuto nel corso del campionato e adesso è una squadra forte, che può ancora ambire allo scudetto. Antonio Conte è la guida giusta, anche per l’ambiente. “C’erano tanti malumori e qualche strascico era inevitabile. Ma sono contento per De Laurentiis che il peggio sia passato. L’annata brutta del Napoli è stata solo un episodio”.