Infortunio Calafiori, l'esito degli esami: c'è una lesione, ecco i tempi di recupero

MILANO - Stop per Riccardo Calafiori, vittima di un infortunio al ginocchio sinistro nei minuti di recupero della gara persa 2-1 dall'Italia contro la Germania nell'andata dei quarti di finale di Nations League. Il difensore dell'Arsenal si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al legamento collaterale tra il primo e il secondo grado, con tempi di recupero compresi tra le 2 e le 3 settimane. In conferenza stampa, ieri sera dopo il match, Spalletti era allarmato: "Sente il ginocchio strano - le parole del ct - però non sa rispondere alla domanda su che cosa sente. Non riesco bene a rendermi conto al momento, purtroppo gli è partito il tacchetto mentre stava tentando di tornare sul passaggio". Nel tentativo di raggiungere un pallone deviato da Frattesi con un cambio di direzione, il piede d’appoggio gli è scivolato, costringendolo a un movimento innaturale dell'articolazione. Calafiori non è stato rimpiazzato dal momento che l'Italia aveva finito le sostituzioni.