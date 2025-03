Girone Italia qualificazioni Mondiali 2026: avversarie, calendario e partite

ROMA - L'Italia sogna la qualificazione al Mondiale del 2026, in programma tra poco più di 12 mesi negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Gli azzurri già conoscono il percorso che dovranno affrontare per non fallire, ancora una volta, la partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo. Un obiettivo che manca dal 2014 quando i ragazzi guidati dall'allora ct Cesare Prandelli conclusero al terzo posto il girone D del torneo iridato brasiliano con Costa Rica, Uruguay e Inghilterra.