Niente impresa per l' Italia di Luciano Spalletti, che contro la Germania riesce sì a rimontare da 3-0 a 3-3 nel match del Signal Iduna Park di Dortmund, ma viene comunque eliminata dalla Nations League in virtù del risultato dell'andata (5-4 on aggregate). La nazionale allenata da Nagelsmann passa in vantaggio grazie al rigore di Kimmich (30'), poi dilaga già nel primo tempo con Musiala (36'), su una dormita imperdonabile di Donnarumma e tutta la squadra , e Kleindienst (45'). Nel secondo tempo Kean accorcia le distanze segnando una doppietta (49', 69') e nel recupero Raspadori (90+5') pareggia con un penalty. Rivivi la diretta con tutte le dichiarazioni del commissario tecnico sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

23:32

23:25

Terminata la conferenza di Spalletti

Terminata la conferenza di Luciano Spalletti nella sala stampa dello stadio.

23:24

Spalletti: "Kean? Abbiamo trovato un lottatore"

Spalletti in conferenza: "Kean? Abbiamo trovato un lottatore, uno che riesce a tenere palla, veloce. Riesce a partire da lontano, sufficientemente tecnico: ha coraggio e personalità. È sicuramente una conferma come altre che abbiamo avuto. Nelle condizioni in cui eravamo finiti a fine primo tempo ce ne vuole il doppio di personalità e autostima per emergere in quel modo. Questi ragazzi hanno mostrato una forza mentale interessantissima, chiaro che non bisogna finire laggiù".

23:22

Spalletti: "Convocare Acerbi per marcare Haaland? Vi spiego"

"Convocare Acerbi per marcare Haaland? Secondo me Bastoni, Calafiori hanno qualità importanti uguali. Poi che lui sia un giocatore importante e stia facendo benissimo sono d'accordo, io credo in questi giocatori e vado avanti così. Poi i discorsi possono essere diversi, ma devo dare delle chance e rendermi conto... Anche tra Ruggeri e Bellanova posso portare Zappacosta, però poi bisogna starci attenti. Diciamole delle cose, altrimenti decidiamo tutti insieme la rosa da portare. Secondo me questi sono giocatori che meritano, io li difendo e continuo a portarli".

23:20

Spalletti: "Poteva finire in disastro, ma meritivamo i supplementari"

Spalletti: "Mantenere equilibrio dopo il 3-0 non è stato facile, poteva finire in disastro. Penso che nell'analisi del doppio confronto avremmo meritato sicuramente i supplementari, abbiamo concesso due-tre situazioni che loro hanno sfruttato che non hanno nulla a che vedere col livello, con la forza delle squadre. E' che noi si abbassa incredibilmente l'attenzione e si concede agli altri di poterla sfruttare. Secondo me era giusto andare avanti ".

23:17

Spalletti: "Forse ho sbagliato formazione"

Spalletti in conferenza: "La Nazionale è forte. o no? Sempre nel mezzo... La verità è che bisogna sistemare alcune cose, bisogna avere un equilibrio anche durante lo scorrimento della partita. Ora ciò che diventa fondamentale è avere lo spessore della persona che si è meritato di giocare queste gare e questi calciatori se le sono meritate queste partite. Poi perché alcune volte si ha questa picchiata verso il basso come nel primo tempo è forse anche perché ho scelto male la formazione. Il tentativo era quello di reggere e poi andare a fare ciò che si è fatto nel corso della ripresa. Poi però è saltato tutto in area, ciò che ci ha ucciso è stato il secondo gol. Poi quando siamo rientrati gli ho fatto rendere conto della figura che stavamo facendo e loro da persone serie quali sono hanno reagito".

23:14

Spalletti: "Se si soffre di paura..."

Spalletti in conferenza: "Diventa sempre scomodo per un allenatore vedere che i propri calciatori non frequentano la partita o quel luogo che è il campo durante la partita come se fosse la gioia più bella che gli viene messa davanti, è quello poi che fa la differenza. Se si soffre di aver paura si soffre già prima che capiti ciò che determina. Abbiamo fatto di tutto per metterli a proprio agio e non c'entra il timore caratteriale: abbiamo sbagliato troppi palloni in uscita, troppe pulizie che si potevano fare meglio. Il secondo gol preso in quel modo su calcio d'angolo ci ha ucciso, potevamo evitarlo perché era una cosa facile da difendere. Detto ciò, io sono sempre coi calciatori e sempre dalla loro parte, anche se qualche volta si viene a dire anche qualcosa di giusto".

23:01

Italia, le dichiarazioni dei giocatori

22:53

Spalletti: "Qualificazioni Mondiali? State tranquilli"

Spalletti: "Qualificazioni Mondiali? Noi sappiamo che dirgli e come starci insieme. State tranquilli che i discorsi si fanno in maniera corretta".

22:50

Spalletti: "Non siamo a gestire una palla nel primo tempo"

"Abbiamo sbagliato troppe pulizie sulle palle riconquistate, non siamo riusciti a gestire una palla anche se si sapeva che l'inizio sarebbe stato così. Poi mi aspettavo qualcosa di più e finché non ci ho potuto parlare negli spogliatoi eravamo in balia di quello che loro facevano, poi si sono resi conto e hanno determinato una partita vera e importante"

22:49

Spalletti: "Secondo gol? L'avevamo anche visto..."

"Noi l'avevamo visto che loro battevano i calci d' angoli veloci e non bisogna girare le spalle. Però poi se non ce la facciamo c'è poco da fare, anzi meglio prendere gol così uno poi si rende conto che non sono solo parole che si dicono, ma è realtà a cui fare attenzione".

22:48

Spalletti: "Rigore non dato? Non faccio polemiche"

"Rigore non dato? Da qui non lo riesco a vedere. Andare a trovare queste polemiche faccio fatica, io dico che la squadra si è espressa bene e ha fatto questo forcing finale dove ci meritavamo un po' più di fortuna

22:46

Spalletti: "C'è stata una presa di coscienza"

Spalletti alla Rai: "Ripartiamo da valutazioni di quello che è successo. Le partite danno sempre notizie, nel primo tempo siamo stati poco determinati nel riuscire a fare un po' di gioco ed esprimerci a livello indivuale e collettivo. Poi c'è stata la presa di coscienza che dovevamo fare qualcosa di più e hanno fatto vedere l'Italia che tutti si aspettano".

22:45

