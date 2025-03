Germania-Italia, la moviola: disastro Marciniak e Var. La spiegazione assurda sul rigore tolto a Di Lorenzo

Il calcio di rigore per l'intervento di Schlotterbeck su Di Lorenzo Marciniak lo aveva concesso, ma dopo il richiamo al monitor lo ha revocato. Un errore indotto dal Var Pskit che l'arbitro polacco ha giustificato spiegando che è stato l'azzurro a fare il movimento verso il piede dell'avversario e non il contrario. Non era così.

I calci di rigore

Marciniak si perde anche il tocco di mano, decisamente punibile, di Mittelstadt, ma stavolta il Var lo soccorre in maniera corretta arrivando alla concessione del calcio di rigore per l'Italia. Non ci sono dubbi su quello concesso nel primo tempo alla Germania per la trattenuta e poi lo sgambetto di Buongiorno su Kleindienst.

Disciplinare

Anche a livello disciplinare c'è una macchia nella gara di Marciniak: al 7'pt l'intervento imprudente di Kleindienst su Maldini meritava il giallo.

Il gol della Germania

Insolito, ma assolutamente regolare il gol del 2-0. Kimmich, approfittando della distrazione di Donnarumma e compagni, batte rapidamente il calcio d'angolo servendo Musiala che, indisturbato, appoggia il pallone in rete. Tutto lecito, perché non si doveva attendere il fischio dell'arbitro. Regolari anche le 2 reti dell'Italia.

Var: Pskit 4,5

Induce in errore Marciniak, ma poi lo aiuta sul fallo di mano di Mittelstadt.